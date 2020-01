Mercadão abre agenda com feira de discos

O Mercadão de Maringá começa a agenda de eventos em 2020 com o Clube do Vinil de Maringá (CVM). A feira de discos e bazar cultural será realizada amanhã (11) entre 10h e 18h, com entrada gratuita. Mercadão fica na avenida Prudente de Morais, 601, em frente ao estádio Willie Davids.

Entre os materiais estarão discos de vinil, CDs, toca-discos, camisetas, acessórios, bottons, artesanato, entre outros. Essa é a 44ª edição do evento que começou em 2014. O CVM está com acervo atualizado, tanto em discos usados quanto em novos de selos e fábricas brasileiras. Além de discos promocionais a partir de R$ 5. Evento tem discotecagem do DJ Edson Laars.

Também já há uma agenda om eventos em outras cidades, incluindo datas em fevereiro e março. Os bares e restaurantes do Mercadão ficam abertos até o começo da madrugada.