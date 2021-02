Metropolitano terá mais leitos UTI covid

O Hospital Metropolitano, de Sarandi, recebe neste sábado, 19, os equipamentos necessários para disponibilizar mais 20 leitos de UTI exclusivos para covid-19. Agora, o hospital para a contar com 45 leitos de UTIs para pacientes agravados pelo coronavírus, reafirmando-se como a mais importante referência de atendimento intensivo do interior do Paraná no contexto da pandemia. O diretor-geral do hospital, Conrado Ferri, tratou da obtenção dos equipamentos diretamente com o governador Ratinho Junior e o secretário de Saúde, Beto Preto.

“Somos referência de atendimento pelo SUS para mais de 60 municípios das regiões Norte e Noroeste e, neste momento de exigente demanda por leitos, especialmente de UTIs, pactuamos com o governo do Estado ações urgentes e imediatas”, afirma Conrado Ferri.