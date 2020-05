“Meus músculos pagam as contas” declara Suzy Cortez sobre foco no corpo e status de musa fitness

A musa fitness Suzy Cortez ganha notoriedade nas redes sociais ao compartilhar fotos exibindo boa forma. A modelo contou que são essas fotos que garantem a ela o salário para manter o pagamento das suas contas em dia. “Os meus músculos pagam as contas, eu devo tudo a eles”, disse.



Completando seus 30 anos, ela disse que não tem medo de envelhecer. A modelo segue com seus treinos pesado a risca mesmo na quarentena. “Acredito que a idade não vai atrapalhar o meu negócio, hoje em dia a beleza e o processo de amadurecimento caminham juntas, eu tenho os meus planos e estou pronta para envelhecer”.

As imagens surpreendentes focadas em seus músculos, treinos, alimentação e bumbum rodam o mundo inteiro. Por causa disso, Suzy Cortez é uma das musas fitness brasileiras mais conhecidas no exterior. “É um tipo de destaque que jamais imaginei ganhar, os seguidores realmente gostam de visualizar um corpo com músculos e acompanhar evoluções. É isso que garante a mim contratos para ensaios fotográficos e patrocínios. Pessoas pagam para ver minhas fotos”, contou.

Suzy foi vencedora do Miss Bumbum World em 2019 e possui um site de fotos privadas nas redes sociais. Ela é uma das poucas modelos que fatura mais de meio milhão por mês apenas com a venda de suas fotos. “Na internet a gente precisa se reinventar”, destacou. “A crise do coronavírus só fez crescer os acessos em meu site”, ressaltou.