Miguel Grillo é multado em R$ 10 mil por ofender e mentir

Ex-vereador e ex-secretário municipal, o presidente do PSB de Maringá, José Miguel Grillo (foto), foi condenado ontem pelo juiz Alberto Marques dos Santos, da 192ª Zona Eleitoral, a pagar R$ 10 mil por utilizar as redes sociais (Facebook) para ofender e divulgar mentiras. As ofensas e fake news foram dirigidas contra o prefeito Ulisses Maia.

Foram duas multas: uma, de R$ 5 mil, em que usou palavreado rasteiro para ofender o prefeito, e outra, do mesmo valor, por divulgar matéria sabidamente inverídica. O valor das multas será direcionado ao Fundo Partidário Nacional. As postagens haviam sido retiradas em liminar decidida pelo mesmo juízo.

O PSB em Maringá apoia oficialmente a Coronel Audilene, do Progressistas, no entanto o presidente do partido em suas redes sociais faz propaganda para outros candidatos e não para a militar da reserva. O vice de Audilene é Marco Meger, filiado ao PSB presidido por Grillo. (inf Angelo Rigon)