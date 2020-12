Mobilidade Urbana

Esse é o projeto de prolongamento da avenida Alziro Zarur entre os bairros Ney Braga e Hortência em Maringá.

“Mais um compromisso que vamos cumprir, dando continuidade ao trabalho que temos feito nos últimos anos. A avenida será prolongada do Contorno Norte até a Avenida das Torres, com interligação da rua Olindo Alcine. Mais de 10 bairros serão beneficiados com o novo acesso para fluxo de veículos,” confirmou o prefeito Ulisses Maia na manhã desta segunda-feira, 21, nas redes sociais.