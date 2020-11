Modelo brasileira será capa da revista Playboy na Dinamarca

Após fazer estrondoso sucesso rápido na plataforma do OnlyFans, a modelo Letícia Martins, conhecida como Lunna Leblanc, foi convidada pela Playboy para fazer a sua primeira capa em uma revista masculina internacional. Ela disse que está surpresa com a força das mídias sociais para chamar a atenção da publicação masculina mais famosa do mundo. “Posar para a Playboy sempre foi o meu sonho e fiquei muito feliz em saber que eles me conheceram através do OnlyFans”, ela comenta.



Lunna investiu pesado nas fotos sensuais privativas. Foram cerca de R$ 130 mil reais em cirurgias plásticas no corpo. “Decidi investir dessa forma para não ter que ficar abusando de Photoshop, quero mostrar um corpo esculpido como eu sou de verdade, esse é o meu diferencial”. A modelo prevê um retorno de R$ 300 mil mensais com o OnlyFans. (foto CO Assessoria)