Modelo do Instagram investe R$ 130 mil em cirurgias plásticas para estrear no OnlyFans

Depois de fazer o sucesso nas redes sociais com suas fotos sensuais, a modelo Letícia Martins, conhecida como Lunna Leblanc, 23, decidiu criar um perfil no OnlyFans, mas para isso decidiu investir pesado. “R$ 130 mil apenas em cirurgias para transformar meu corpo e tê-lo perfeito para a plataforma. Criei meu perfil há cerca de 2 meses, mas já tive o dobro do meu retorno em dinheiro no primeiro mês ”, diz Lunna. Para comemorar os ganhos, Lunna revela uma foto esportiva com dinheiro.

Várias celebridades se renderam ao OnlyFans. Entre eles, a cantor Cardi B, a atriz Bella Thorne, e o mais novo usuário da plataforma, o rapper Tyga, que chamou muita atenção na internet ao anunciar que criou um perfil no OnlyFans. Outras musas que já revelaram faturar muito na plataforma é a fazendeira Raissa Barbosa, além de outras personalidades que mostram benefícios dessa nova empreitada.

Ao todo, foram 6 cirurgias. “Fiz lipoescultura, coloquei prótese nas mamas, fiz bioplastia de bumbum, rinoplastia e vários procedimentos faciais ”.

Hoje Lunna tem uma meta de ganhos na OnlyFans. “A meta é fazer R$ 300 mil por mês, estou investindo pesado para que isso aconteça em breve.” (foto CO Assessoria)