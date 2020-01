Modelo Poliana de Paula se torna primeira brasileira a figurar capa da ‘FHM Austrália’

Poliana de Paula venceu o concurso brasileiro a Musa de Ipanema em novembro de 2019 através do ensaio fotográfico inspirado nos 111 anos do aniversário de nascimento de Carmen Miranda. O ensaio vencedor, feito pelas lentes do fotografo Glauber Bassi, chamou a atenção dos editores da famosa revista australiana, a FHM. “Depois da minha primeira Playboy em 2018 eu já estava desejando e sonhando em figurar a capa da FHM”, revelou a modelo.

A FHM é uma revista britânica mensal internacional que se dirige ao público masculino. É publicada em mais de 25 países, inclusive a Austrália. Para a revista posam modelos, atrizes e outras personalidades como Megan Fox e até Lady Gaga. “Quando recebi o convite eu mal acreditei”.

As fotos foram feitas na cidade de Marlloca, Espanha. Com a chamada “Beautiful Soul” (Alma linda), o tema do ensaio simbolizou novos ares da modelo brasileira para o mundo. “Fiquei muito emocionada em fazer parte desta edição e estou super feliz de estar na capa da FHM edição australiana”.

A revista já está a venda nas bancas da Austrália e também online.