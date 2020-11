Morre Antero Rocha

Faleceu nesta madrugada, 17, o nosso conhecido Antero Rocha, aos 69 anos de idade. Antero residia no Conjunto Borba Gato e sofreu um infarto enquanto dormia. Profundo conhecedor da política maringaense, filósofo popular, coordenou a campanha de José Bacarim (Zé do Bar do Zé) e ajudava a coordenar o projeto Eu Amo Maringá. Baiano de nascimento, residiu em Cianorte e passou a ser figura muito conhecida quando veio para Maringá, atuando também no movimento estudantil.

O corpo de Antero Rocha será velado na sala 3 da Capela do Prever, a partir das 13h de hoje. O sepultamento está marcado para amanhã às 10h no Cemitério Municipal de Maringá. (inf Angelo Rigon)