Morre Antônio Sanches, um dos diretores da Construtora Sanches Tripoloni

Morreu na noite de quarta-feira, 3, Antônio Sanches, 74 anos, proprietário fundador da Construtora Sanches Tripoloni, em Maringá. Ele foi velado na Capela do Prever, à Rua Primo Monteschio, 250, e sepultado hoje, 4, às 14h30, no Cemitério Municipal de Maringá.

A empresa é tradicional em Maringá e atua em todas regiões do Brasil. Foi criada em Promissão, noroeste do estado de São Paulo, pelo engenheiro Paulo Francisco Tripoloni e pelos irmãos Antonio Sanches e João Sanches Junqueira. Depois da pavimentação da SP-381, a empresa realizou obras no Paraná e uma delas na cidade de Maringá. Local que acabou se tornando a sede da construtora, em 1985. Daí em diante, passou a atuar em todas as regiões do Brasil, nos mais diferentes setores. (inf Frank News)