Morre Frank Silva aos 78 anos

Faleceu nesta manhã o jornalista Franklin Vieira da Silva, 78, que havia estava internado havia 20 dias na UTI do Hospital Paraná, após uma cirurgia no intestino. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória por volta das 10h.

Franklin Vieira da Silva nasceu em Limeira (SP) e em 2002 foi homenageado com o título de cidadania benemérita de Maringá; no mesmo ano foi eleito Empresário o Ano. Trabalhou como colunista social na Folha do Norte do Paraná – que pertenceu ao então bispo dom Jaime Luiz Coelho – durante 11 anos, teve rápida passagem pelo O Jornal e em 1974, com a inauguração de O Diário do Norte do Paraná, de Joaquim Dutra e Samuel Silveira, passou a ser o principal colunista do primeiro jornal off-set da região.

Dois anos depois ele adquiriu a primeira participação na Editora Central Ltda., e em 1978, com a mulher, Rosey Rachel, tornou-se único dono do jornal.Por anos foi o maior jornal da região e o terceiro do estado. Em abril de 2019, depois de enfrentar crise financeira, foi decretada a falência do jornal. Frank Silva era casado com Patrícia Silva e foi pai de 4 filhos.

O corpo será velado nesta segunda-feira, das 10 às 16 horas, na Câmara Municipal de Maringá. Frank Silva era cidadão benemérito de Maringá. O sepultamento será no Cemitério Municipal.