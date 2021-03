O Tito, conhecido publicitário maringaense, da Única Propaganda, faleceu na madrugada de hoje no Hospital Paraná. Ele fazia tratamento de um câncer recentemente descoberto. Tito, cujo nome era Antimidoro Zanko, era casado com Odete Maria Lautenschlager Zanko, tinha 74 anos de idade. O velório está previsto para começar às 10h, no Cemitério Parque, o sepultamento às 16h.. (inf Maringá News)