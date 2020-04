Motociclista é internado na UTI após sofrer acidente no Centro de Maringá

O acidente ocorreu no final da tarde desta sexta-feira (3) no cruzamento das avenidas Brasil e Parigot de Souza, área central da cidade. O motociclista Emerson Xavier da Silva, 35 anos, bateu violentamente contra a lateral de um automóvel VW T-Cross.



De acordo com informações do motorista e de testemunhas, o piloto da moto seguia pela avenida Brasil sentido Maringá Velho quando teria avançado o semáforo vermelho.

O motociclista assim que bateu sua moto ficou inconsciente. Equipes do Siate com apoio de um médico e enfermeira do Samu rapidamente chegaram ao local. O médico Maurício Lemos precisou entubar o paciente que apresentava sérias lesões em crânio.

Após a realização dos procedimentos feitos fora e dentro da ambulância, a vítima foi encaminhada com urgência ao pronto socorro do Hospital Bom Samaritano onde permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva. (inf/foto André Almenara)