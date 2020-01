Motociclista fica ferido em acidente na rodovia de Marialva

Tweet no Twitter

Um motociclista de 20 anos ficou ferido após se envolver em acidente na tarde de domingo (5) na rodovia BR-376 no município de Marialva. A vítima pilotava uma Yamaha modelo XJ6 quando bateu violentamente na traseira de um automóvel GM Cruze. A colisão deixou a moto e o carro destruídos.



O motociclista precisou ser socorrido pelas equipes médicas. De acordo com levantamentos da Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos seguiam sentido Maringá quando o condutor do automóvel passou de uma faixa para outra repentinamente fazendo o piloto da moto colidir na traseira.

A família que estava no carro é da cidade de Cianorte. Eles voltavam de uma viagem. Já o motociclista, Henrique Rodrigues, é morador da cidade de Sarandi. (inf/foto André Almenara)