Motociclista fica gravemente ferido após acidente

O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (20) na Avenida Nóbrega, em Maringá. Um motociclista ficou gravemente ferido após bater sua Yamaha XJ6 de 600cc contra automóvel GM Onix. De acordo com informações obtidas no local, os dois veículos seguiam sentido centro quando aconteceu a colisão.



O motorista do carro, que não é de Maringá, contou que foi realizar uma conversão à esquerda quando o motociclista estava logo atrás, não conseguiu parar e colidiu contra o automóvel. A moto Yamaha foi arremessada contra um placa de sinalização no canteiro central da avenida.

Quem passou pelo local ficou assustado com a imagem da moto capotada. O piloto foi socorrido pela equipe do Siate com apoio do médico do Samu que também auxiliou no resgate. A vítima Roger Canejo, de 22 anos, foi encaminhada para o pronto socorro do Hospital Bom Samaritano. (inf/foto André Almenara)