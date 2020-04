Motociclista morre ao praticar racha no Contorno Norte em Maringá

Paulo Hernandes Oliveira Valério, 21 anos, morreu após bater violentamente sua motocicleta CG Titan atrás de um Renault Sandero que seguia no Contorno Norte em Maringá. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (24) na pista sentido Paranavaí.

De acordo com informações de diversas testemunhas, o piloto da moto estava deitado em sua moto praticando racha com demais motocicletas.

Com o impacto, o automóvel ainda capotou e depois bateu contra um barranco.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu rapidamente chegaram ao local mas já encontraram o motociclista morto. O motorista do Sandero, que estava sozinho, recusou atendimento médico. Ele descreveu que todas as motos desciam o contorno em altíssima velocidade. Todos os ocupantes estavam deitados em suas motos.

Paulo Hernandes Valério era morador do Jardim Ouro Cola em Maringá. O corpo do rapaz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. (inf/foto André Almenara)