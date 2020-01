Motociclista morre após bater de frente com carreta

Um motociclista morreu depois de bater a moto contra um caminhão bitrem, na PR-323, entre Paiçandu e o distrito de Água Boa, na tarde desta quinta-feira (02).



O helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, porém, Willian Barbosa dos Santos, de 33 anos, que conduzia uma moto Harley-Davidson morreu no local.

De acordo com o caminhoneiro, ele carregou arroz no Paraguai e seguia com destino a Minas Gerais, quando em uma curva a moto invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta. Willian era morador de Água Boa. (inf Plantão Maringá)