Motociclista morre após colisão com carro na Vila Bosque em Maringá

O motociclista Higor Ricardo Grossi Santos, de 35 anos, morreu no início da tarde desta sexta-feira, 29, em um grave acidente de trânsito registrado na Vila Bosque em Maringá. A vítima ocupava uma motocicleta modelo Honda Shadow. Santos trafegava pela Rua Mem de Sá, no sentido bairro-centro.



No cruzamento com a Rua Marciano Halchuk, o motociclista colidiu na lateral de um veículo Ford Focus que avançou a via ao realizar uma conversão à esquerda. Populares acionaram o socorro que em poucos minutos chegaram no local. O rapaz estava inconsciente. Socorristas ainda tentaram o reanimar, mas o condutor já estava em óbito.



Equipes da Polícia Militar foram até o local, para elaborar boletim de ocorrência sobre o acidente. O caso será investigado pela Delegacia de Trânsito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.

(inf O Dia na Cidade/foto André Almenara)