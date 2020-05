Motociclista morre no contorno norte de Maringá

Elton Andrade Pires, de 34 anos, morreu na noite desta quarta-feira, 13, em um

acidente de trânsito registrado no contorno norte de Maringá. O rapaz ocupava uma

motocicleta modelo Honda CG e seguia pela via no sentido Maring-Sarandi. Nas

imediações do Jardim Liberdade, em uma curva, o motociclista perdeu a direção da moto e

chocou-se violentamente contra uma proteção metálica (guard-rail). Na queda o

rapaz sofreu traumatismo craniano, além de outras lesões.

Quando as equipes de resgate chegaram no local, ele já estava morto. O capacete da vítima, foi encontrado a aproximadamente 70 metros do local da queda. O corpo do motociclista que residia em Sarandi, foi removido e encaminhado ao IML de Maringá. A PRF atendeu a ocorrência. (inf Corujão Notícias)