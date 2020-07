Motociclista perde a vida em acidente no Contorno Sul

O pedreiro Daniel Silveira, 28 anos, morreu no início da noite desta sexta-feira, 3, em um acidente de trânsito registrado no Anel Viário Prefeito Sinclair Sambatti (contorno sul de Maringá). O acidente ocorreu no Conjunto Habitacional São Silvestre, próximo ao cruzamento com a Rua Pioneiro Mario Pagani. Silveira pilotava uma motocicleta modelo Yamaha Crypton, e seguia pela via no sentido Sarandi/Cj.Cidade Alta.

Testemunhas relataram que um carro que seguia na mesma direção do motociclista, teria esbarrado na lateral da moto. Por conta dessa colisão, o pedreiro perdeu a direção da Crypton, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com uma BMW que trafegava em sentido oposto. O impacto foi extremamente violento. O rapaz que residia no Parque Tarumã, sofreu múltiplas fraturas e teve morte instantânea. Quando as equipes de resgate chegaram no local, a vítima já estava em óbito.

O suposto veículo causador do acidente, não ficou no local. Uma equipe do pelotão de trânsito (4°BPM) registrou o boletim de ocorrência, porém tudo será apurado através de um inquérito policial que será instaurado pela delegacia especializada em acidentes de trânsito.O pedreiro era casado e pai de três filhos. O condutor da BMW nada sofreu. (inf Corujão Notícias)