Motociclista sofre acidente e morre em Maringá

O acidente foi por volta das 6h desta quinta-feira, 2, no cruzamento da Tuiuti com a Avenida Horácio Racanello Filho.

De acordo com a Polícia Militar, a vitima é Diego Dassayev Santos Lins, de 29 anos, um vigilante que saia do trabalho. A motocicleta Dream de de 100 cilindradas que a vitima pilotava bateu num GM Onix dirigido por uma policial militar que também saia do trabalho. O acidente foi próximo ao Batalhão da PM. A policial disse que a moto furou o sinal vermelho.

O corpo foi levado para o IML. A vitima era casada e tinha uma filha. (inf Luciana Pena/CBN)