Motociclista sofre graves ferimentos ao ser atingido por carro que invadiu preferencial

O acidente ocorreu por volta de 14h30 de sábado (22) no cruzamento das Ruas Saldanha Marinho com São João, na Zona 7, em Maringá. O motociclista Clemenceau Barreto de Moura, de 55 anos, pilotava uma motoneta Biz quando foi atingido por um automóvel VW Fox que era conduzido por uma mulher.



De acordo com informações, o motociclista seguia na Rua Saldanha Marinho sentido Avenida Colombo quando foi atingido pelo automóvel que invadiu a preferencial. A colisão foi muito forte que causou sérios ferimentos em ambas pernas e pé do motociclista.

Devido a gravidade dos ferimentos, o Siate pediu apoio da equipe médica do Samu para dar apoio no resgate. O homem de 55 anos gritava de muita dor já que um dos pés estava com suspeita de amputação. A motorista que por alguns minutos se ausentou do local retornou com sua irmã e amigos. A condutora do Fox ficou em estado de choque. Já a vítima foi encaminhada em estado muito grave ao hospital onde deu entrada no centro cirúrgico para um procedimento de emergência. (inf/foto André Almenara)