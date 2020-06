Motociclista vai parar na caçamba de picape após colisão

Um motociclista de 36 anos sofreu ferimentos moderados após colidir a moto que conduzia atingir a traseira de uma picape em Maringá. O acidente foi na manhã desta quinta-feira, 4,

com a violência do impacto da moto, o condutor foi parar dentro da caçamba. Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu estiveram no local, na avenida Mandacaru, prestando todo atendimento a vítima, que foi socorrida e encaminhada até o Hospital Universitário.

Motorista e passageiro nada sofreram. O vídeo foi gravado por uma câmera de segurança de um estabelecimento. (inf O Dia na Cidade)