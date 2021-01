Motorista com suspeita de embriaguez causa acidente

O acidente aconteceu na noite deste sábado, 30, no cruzamento da av. Dr. Alexandre Rasgulaeff com rua Cristal em Maringá.

O condutor do veículo Ford Focus seguia pela avenida quando cruzou a preferencial da motocicleta. A colisão foi forte e deixou o motociclista inconsciente. Socorristas dos bombeiros e médico do SAMU precisaram deslocar com brevidade até o local, devido ao estado grave da vítima. Enquanto o motociclista era socorrido, o motorista tentava justificar que a moto teria provocado o acidente.

O condutor do Focus apresentava sintomas de embriaguez, a policia militar foi informada pelo bombeiros do acidente. A vítima foi encaminhada ao pronto socorro do hospital Universitário. (inf André Almenara/foto Eduardo Leandro)