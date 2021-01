Motorista de aplicativo se envolve em grave acidente

O acidente grave ocorreu na tarde desta segunda-feira, 18, na rua Pioneiro Guarino Augusto Basseto, no Conjunto Batel em Maringá. O motorista de aplicativo, Manoel Ferreira Neto, 55 anos, ficou gravemente ferido. O condutor estava no seu VW Gol quando colidiu em uma árvore, na sequência o veículo capotou. A vítima teria sido fechada por um outro veículo que não ficou no local.

Viaturas do Siate e Samu foram acionadas para atenderem a ocorrência.

Manoel foi encaminhado ao pronto socorro do hospital Metropolitano em Sarandi. (inf André Almenara)