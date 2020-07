Motorista de Maringá morre em acidente na PR-323

Um motorista, de 23 anos, morreu em um grave acidente no fim da manhã desta quarta-feira, 15, na PR-323, em Umuarama. O motorista era de Maringá, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O nome do condutor, no entanto, não foi revelado.

O motorista, ainda segundo a PRE, teria tentado fazer uma ultrapassagem no KM 304, entre Umuarama e Perobal, mas acabou atingindo em cheio um caminhão. O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama.

O motorista do caminhão não se feriu. O carro modelo Vectra tem placas de Maringá e, segundo a PRE, ficou completamente destruído. (inf GMC)