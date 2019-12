Motorista destrói semáforo e fica ferida em acidente em Maringá

O acidente foi registrado por volta de 19 horas na rotatória do terminal de ônibus que fica entre as Avenidas Kakogawa e Américo Belay, em Maringá. Uma mulher que conduzia uma caminhonete GM S10 atingiu um semáforo que estava instalado na rotatória.



Com o impacto do veículo com o anteparo, o semáforo caiu e ficou todo destruído. A motorista precisou ser socorrida por uma equipe do Samu. O filho dela e outra mulher que ocupavam o veículo recusaram atendimento. De acordo com informações obtidas no local, chovia muito no momento em que ocorreu a batida. (inf/foto André Almenara)