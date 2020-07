Motorista morre afogado após caminhonete despencar em riacho

Marcelo Aparecido da Silva, de 32 anos morreu no final da manhã desta segunda-feira, 6, após sofrer um acidente de trânsito, em uma estrada secundária.

O acidente ocorreu em uma área rural, entre as cidades de Atalaia e Uniflor. A vítima conduzia uma caminhonete modelo Toyota Hilux, placa de Maringá, e estava na companhia de um outro homem. Ainda por motivos desconhecidos, ao passar sobre uma ponte, Marcelo perdeu a direção do veiculo e caiu dentro de um riacho.

A caminhonete ficou submersa, com as rodas pra cima. O passageiro conseguiu sair sozinho e logo na sequência retirou o motorista que estava inconsciente. O rapaz foi socorrido e encaminhado até uma unidade hospitalar da região, porém não resistiu e morreu.

Possivelmente a causa da morte tenha sido em decorrência de um afogamento. Silva morava na cidade de Nova Esperança. (inf Plantão Maringá)