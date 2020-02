Motorista morre de acidente na rodovia entre Flórida e Lobato

O acidente aconteceu às 7h30 desta quarta-feira (5) na rodovia PR-461 entre as cidades de Flórida e Lobato. A vítima Marcos Santana de Oliveira, de 42 anos, estava conduzindo um Fiat Uno Mille quando capotou o veículo por diversas vezes.

Uma primeira ambulância do município chegou no local e pediu apoio do Serviço Aéreo do Samu de Maringá. O médico intervencionista Marcio Ronaldo quando pousou a aeronave constatou o óbito do motorista. De acordo com a equipe do Samu, o condutor não utilizava cinto de segurança.



Marcos Santana era parente de uma criança de 1 ano que morreu afogada em uma residência na cidade de Lobato que se afogou na sexta-feira da semana passada. (inf André Almenara)