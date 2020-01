Motorista morre na hora após bater carro na estrada de Pulinópolis

O acidente foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (29) entre a cidade de Mandaguaçu e o distrito de Pulinópolis. O condutor do Fiat Uno seguia sentido Pulinópolis quando perdeu o controle do carro deslizando na pista. O veículo desgovernado rodou e bateu violentamente contra uma árvore.

No automóvel havia também uma mulher que ficou gravemente ferida.

O corpo do motorista Everaldo Aparecido Martinucci, de 46 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. O Corpo de Bombeiros de Maringá precisou cortar a lataria do Fiat Uno para retirar os ocupantes do veículo. (inf André Almenara/foto Eduardo Leandro)