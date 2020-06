Jovem perde a vida ao colidir carro frontalmente contra ônibus

O motorista de um veículo modelo VW Gol, placa de Centenário do Sul, perdeu a vida na madrugada deste domingo, 7, ao colidir frontalmente com um onibus da empresa Viação Garcia. O trágico acidente foi registrado no KM 225 da rodovia BR-376 no município de Califórnia. Pelo que foi apurado no local, o condutor do carro perdeu a direção do automóvel em uma curva e invadiu a pista contrária.



O carro desgovernado atingiu o coletivo que trafegava em sentido oposto e causou a morte instantânea do motorista. Motorista e passageiros do ônibus nada sofreram. Agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local do acidente realizando todos os levantamentos possíveis para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Na sequência o corpo do condutor João Francisco Marcolino Júnior, de 20 anos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Apucarana. (inf Corujão Notícias)