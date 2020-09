Motorista perde controle de veículo e morre no Contorno Norte

Please enter banners and links.

Alexandre Galvão Pinheiro, de 47 anos, morreu no final da tarde desse domingo, 6, após sofrer um grave acidente no Contorno Norte em Maringá.



O motorista seguia sentido Paranvaí, no trecho do Jardim Sumaré, quando perdeu o controle do Honda Civic, capotando por diversas vezes na pista, com o forte impacto Alexandre foi ejetado do veículo e caiu na rua marginal ao Contorno.

Alexandre era morador em Maringá, mais precisamente no Jardim Império do Sol. (inf André Almenara)