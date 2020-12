Motorista de carreta sofre grave acidente em rodovia

Um homem que conduzia uma carreta Scania colidiu na traseira de outra carreta carregada de milho. O grave acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, 9, na rodovia PR 317, próximo ao Race Park, saída para Campo Mourão.

As duas carretas seguiam sentido Maringá quando o condutor da Scania colidiu na traseira do outro veículo. Bombeiros retiraram a vítima com muito cuidado, devido a estrutura da cabine estar toda danificada.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos até ser encaminhada ao Hospital Universitário. De acordo com os socorristas, o motorista sofre ferimentos graves nas pernas. A carga de milho da carreta que sofreu a colisão ficou espalhada na pista. A Policia Rodoviaria estadual decidiu interromper a pista até que todo o material fosse retirado. Os nomes dos envolvidos no acidente não foram divulgados. (inf André Almenara)