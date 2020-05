Motorista sobrevive a um grave acidente de trânsito em Maringá

Um motorista sobreviveu a um grave acidente de trânsito, registrado na tarde desta quarta-feira, 20, no Contorno Norte.

O profissional do volante que conduzia um caminhão modelo Ford Cargo, com placa de Sarandi, foi socorrido apresentando ferimentos moderados. O sistema de monitoramento de uma empresa flagrou o caminhão totalmente desgovernado. O veículo que seguia pela rodovia sentido Sarandi-Maringá, colidiu contra o guard-raill, passou sobre o canteiro central que divide as duas pistas de rolamento, e só parou quando se chocou contra uma mureta de proteção, na pista contrária.

Com a força do impacto, o motorista que possivelmente não usava o cinto de segurança, foi ejetado da cabine do caminhão, e foi parar sob o veículo.

O acidente mobilizou um grande aparato do Corpo de Bombeiros, além de agentes da Polícia Rodoviária Federal. A sorte que o caminhão não atingiu nenhum veículo que trafegava em sentido oposto. (inf Plantão Maringá/foto André Almenara)