Motorista sofre acidente grave na rodovia de Mandaguaçu

O acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (13) na rodovia BR-376 no município de Mandaguaçu. Uma mulher de 45 anos que conduzia uma Ford Ecosport, placa de Maringá, bateu violentamente contra uma proteção metálica (guard rail).

De acordo com os levantamentos feitos no local, a motorista seguia sentido Maringá quando perdeu o controle do veículo, passou por cima do canteiro central e invadiu a pista contrária. A colisão da Ecosport contra a estrutura metálica fez uma das rodas sair do eixo. A condutora que estava sozinha ficou presa às ferragens.

Equipes da concessionária pedagiadora com apoio do Serviço Aéreo do Samu rapidamente chegaram ao local. Depois de retirar a porta da motorista, a vítima foi também retirada e levada até a ambulância. Após ser avaliada por dois médicos intervencionistas, a condutora foi removida até o helicóptero do Samu e em seguida ao Hospital Bom Samaritano de Maringá.

O médico Maurício Lemos disse que a vítima obteve fraturas de costela e braço, um trauma de tórax e laceração no coro cabeludo. A mulher de 45 anos foi operada logo após dar entrada no hospital.