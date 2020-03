Motorista sofre acidente impressionante em Maringá

O acidente ocorreu no final da tarde desta terça-feira (24) na Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff, próximo da Avenida Mandacaru. O motorista de uma utilitário Renault Kangoo bateu violentamente na traseira de um caminhão de uma empresa de fossa.



De acordo com informações, o condutor do caminhão saiu de uma rua lateral e realizou a conversão para seguir sentido Mandacaru. O veículo Kangoo que seguia pela Alexandre Rasgulaeff sentido Mandacaru tentou ultrapassar o caminhão quando colidiu nas ferragens da parte traseira.

Partes do caminhão entraram no interior do veículo Kangoo. O motorista ficou impossibilitado de sair sozinho. O Corpo de Bombeiros de Maringá teve bastante trabalho para retirar a vítima. Foi necessário cortar a lataria para conseguir ter acesso ao condutor.

O médico do Samu que auxiliou no resgate disse que a vítima inspira muitos cuidados. O motorista foi entregue aos cuidados da equipe médica do Hospital Bom Samaritano. (inf/foto André Almenara)