Mudança no dial

A tradicional rádio Nova Ingá AM, agora está na frequência modulada (FM) e já pode ser sintonizada em 91.5 . A mudança faz parte da digitalização exigida pelo Ministério das Telecomunicações.

O novíssimo e moderno estúdio está localizado na atual sede do grupo Pinga Fogo de Comunicação, avenida Euclides da Cunha na Zona 4, enquanto a torre de transmissão está instalada no topo do edifício Golden Ingá, área central de Maringá.

O prédio próprio do sistema Pinga Fogo também passa por uma reforma para melhor atender ao público .