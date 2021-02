Mudança no dial em Maringá

A informação é do site Tudo Rádio: a rede liderada pela Transamérica FM 100.1 de São Paulo retorna a Maringá, ocupando o dial da atual Rádio Pinga Fogo 91,5 FM. A futura Transamérica FM deverá iniciar as suas operações em março. A rede hoje está em Curitiba e Foz do Iguaçu. Na década de 90 ela ocupou o dial em Londrina e Maringá (97,9 FM, atual Mix).

A futura Transamérica FM 91.5 de Maringá estreia aproveitando um novo momento da rede paulista, agora baseada em três pilares de conteúdo: jornalismo (através da CNN Radio), entretenimento e esportes. A Rádio Pinga Fogo havia migrado do AM (Nova Ingá) para o FM. O processo de requalificação da rede é conduzido pela atual gestão da Transamérica, com operação da empresa de marketplace RadioData. (via Angelo Rigon)