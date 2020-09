Please enter banners and links.

Desde o início do mês de setembro, a rádio Maia FM 99.3 em Maringá, alterou seu nome fantasia para Biz FM. Mas as alterações não param por aí, os locutores que ainda restavam na emissora, que vinha ganhando espaço com sua programação basicamente com hits flashback, foram dispensados. manteve-se apenas o experiente Mauricio Gambi, que coordena agora a parte artística da emissora, que passa a não ter mais locução ao vivo. Uma pena!