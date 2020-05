Muito tempo depois…

Depois de 1.582 dias, 226 semanas, 52 meses ou 4,3 anos, eis que o ex-prefeito Carlos Roberto Pupin voltou ao Twitter. Pré-candidato pelo Solidariedade – para isto vai ter que driblar problemas na justiça -, ele retornou na quarta-feira, falando sobre trabalhadores e agronegócio.

Suas últimas postagens antes do retorno, ao final de sua esquecível administração, foi a reprodução de duas entrevistas, uma a O Diário do Norte do Paraná e outra ao Metro Maringá. Os dois veículos já não existem mais.

Pupin ficou tanto tempo fora da rede social que ainda não mudou a imagem do Twitter, onde se apresentada como prefeito de Maringá. (inf Maringá News)