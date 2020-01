Mulher é assassinada com vários golpes de faca em Sarandi

Jaciara Kogler de Lima, de 28 anos, foi brutalmente assassinada na noite deste sábado (18) dentro de sua casa na Rua da Multiplicação, Jardim Bom Pastor, Sarandi. A mulher foi atingida por diversos golpes de facas pelo corpo. A vítima foi encontrada caída dentro do banheiro.



De acordo com o delegado, Adriano Garcia, que esteve na cena do crime, Jaciara estava sozinha quando foi assassinada. O marido estava trabalhando e os dois filhos pequenos estavam com a babá. A polícia confirmou que a filha de 6 anos encontrou a mãe caída e já sem vida. Foi um desespero e gritos no imóvel.

A babá ouviu o grito e adentrou na casa e também presenciou uma cena horrível dentro do banheiro. Uma perita criminal conseguiu contar aproximadamente 20 perfurações. A polícia acredita que Jaciara tenha sido morta ainda durante a tarde, já que o corpo da vítima estava em estado de rigidez.

Jaciara Kogler trabalhava como repositora de bazar em um supermercado de Maringá. Há uma suspeita que o crime seja passional. (inf André Almenara)