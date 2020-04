Mulher encontrada morta na Estrada Zaúna é identificada

Pryscilla Lamann, 40 anos, é a mulher que foi morta durante a madrugada de domingo (19) na Estrada Zaúna, em Maringá. Familiares comparecerem no Instituto Médico Legal e reconheceram a vítima. Um investigador da Delegacia de Homicídios descobriu que o carro VW Gol abandonado na estrada pertencia a vítima.



Pryscilla foi morta com golpes de pedradas na cabeça. O assassinato foi registrado por volta de 2h30, quando a Polícia Militar foi chamada até a cena do crime. Um homem que passava de bicicleta chegou a encontrar no local o autor do crime.

O corpo de Pryscilla estava coberto por uma lona de cor preta. Ela estava seminua de acordo com os policiais que estiveram no local de morte. A polícia já conseguiu obter o nome do principal suspeito de ter cometido o crime, seria um rapaz de nome Elton, que teve um relacionamento com a vítima.

Pryscilla Lamann morava no Jardim Panorama em Sarandi. A vítima tinha uma filha adolescente. (inf/foto André Almenara)