Mulher fica gravemente ferida em acidente na BR-376, em Nova Esperança

Uma mulher, de 25 anos, ficou gravemente ferida em um acidente na BR-376, em Nova Esperança, na tarde desta quarta-feira (25). O veículo, um Toyota Corolla com placa de Paranavai, capotou e a motorista se feriu. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas a suspeita é de que o carro tenha aquaplanado. Chovia no momento do acidente.

A vítima, Ana Paula Lopes Rodrigues, foi socorrida e encaminhada de helicóptero para o Hospital Metropolitano de Sarandi. A mulher estava inconsciente, teve múltiplas lesões e traumatismo craniano, segundo o Samu.

O tráfego de veículos na BR-376 já foi liberado. (inf Fabio Guillen/GMC Online)