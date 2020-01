Mulher morre atropelada na calçada após batida entre carros em Maringá

Uma mulher morreu atropelada na calçada na manhã desta sexta-feira (03), em Maringá, após ser atingida por uma caminhonete que se envolveu em uma colisão com outro veículo.

O acidente aconteceu na Rua Vitoria cruzamento com a Rua Pirapó, no bairro Vila Esperança.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros a mulher, Ivani Marangoni, 61 anos, morreu no local. A vitima caminhava com o marido na calçada quando foi atingida pela caminhonete. O marido, Edson Carlos Poppi, foi encaminhado ao hospital em estado grave.

O acidente ocorreu á poucos metros da residência das vítimas.

Segundo informações, o condutor da Mitsubishi teria cruzado a preferencial ocasionando a batida do veículo HB 20 que seguia pela rua Vitória. (inf Plantão Maringá)