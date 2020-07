Mulher morre e homem fica ferido em acidente

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após a moto que estavam colidir contra um carro na Rua Pioneira Rosa Portella da Silva, no Jardim Montreal em Maringá.

O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira, 17. A moto em que estavam as vítimas bateu na lateral de um carro. A mulher que estava na garupa acabou morrendo no local.

O motociclista foi levado com ferimentos ao Hospital Universitário. (inf Plantão Maringá)