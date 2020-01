Motociclista morre em acidente no Contorno Norte

O acidente foi registrado por volta de meia-noite e meia desta segunda-feira (20) na rodovia BR-376 do Contorno Norte em Maringá.

A motociclista, Michele Francez Augusto, de 35 anos, morreu na hora após colidir sua motoneta Biz contra a traseira de um caminhão Scania de uma empresa de terraplanagem.

A colisão ocorreu próximo do viaduto da Avenida Kakogawa. De acordo com a Policia Rodoviária Federal, o caminhão apresentou um problema mecânico ainda durante o dia de domingo (19), o motorista conseguiu encostar o máximo possível já que não há acostamento na pista.

Não havia uma sinalização adequada avisando os demais motoristas que tinha um veículo longo parado.

Uma equipe médica do Samu chegou minutos depois apenas para constatar o óbito. O corpo da motociclista foi removido para o IML de Maringá. É o primeiro acidente com vítima fatal do ano no Contorno Norte. (inf/foto André Almenara)