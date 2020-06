Musa do Palmeiras posa de lingerie e dá dica para manter a sanidade mental na quarentena: “Exercícios na cama”

Josi Freitas, atual Musa do Palmeiras, exibiu suas curvas em um ensaio sensual e contou como vem mantendo a saúde mental durante a quarentena. A beldade posou sensual de lingerie preta em uma cama e falou um pouco sobre sua rotina.



A modelo lamentou as dificuldades trazidas com a quarentena e comentou como está lidando com a necessidade de isolamento social.

“Não posso mais estar presente nos eventos como antigamente. Eram nesses momentos que esquecia dos problemas e distraia a mente. Agora, tendo que ficar mais em casa, minha distração tem sido minha cama. Tenho feito muitos exercícios nela. De todos os tipos! Esse é o segredo para manter a mente sã nesse momento. Alguns são mais gostosos que outros, mas não nego nenhum!”, disse aos risos.

As fotos foram feitas para uma famosa marca de lingerie. Devido à pandemia do novo corona vírus, Josi cumpriu o isolamento social e fez o ensaio na sua própria cama.

Famosa no Instagram, onde tem mais de 1 milhão de seguidores, a beldade é conhecida pela sua desinibição e ousadia ao compartilhar fotos que levam os seguidores ao delírio. “Gosto de me sentir desejada“, disparou.(foto Carlos Gandolfe/Ag Luxxus)