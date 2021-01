“Não tamos mais juntos”

O competente e dinâmico executivo Gustavo Crespo Garcia deixou o comando da RICTV Maringá após 25 anos no Grupo RIC. Para os amigos comunicou a saída com um texto de agradecimento principalmente à família Petrelli.

“Informo que a partir do dia de hoje me despeço do Grupo RIC, lá se vão 25 anos.

Desta forma, venho aqui agradecer a cada um desse imenso Grupo, que de alguma forma, tornou possível o nosso sonho de transformar a emissora de Maringá, na emissora regional referência desta empresa.

Em especial, meu agradecimento ao Sr Leonardo e toda a família Petrelli, por confiar e permitir todo o trabalho realizado.

Aproveito e agradeço a todos de Maringá que labutaram para essa conquista.

Abs e meu muito obrigado“