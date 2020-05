No gabinete do concorrente

Ex-Pros (partido que em 2018 coligou-se com o PT para apoiar Fernando Haddad a presidente da República), Eduardo Augusto Lanza Garcia filiou-se ao PTB de Maringá, e é tido como pré-candidato a vereador – mas como acreditar?

Que pré-candidato usaria o gabinete do concorrente do mesmo partido? Na foto ele aparece no gabinete do vereador Chico Caiana, seu pretenso concorrente no PTB. O blog soube que ele frequentava assiduamente o gabinete e seria responsável por cuidar das redes sociais do vereador.

Garcia, no entanto, não é funcionário do gabinete de Caiana. Na Câmara, o RH não soube responder se o uso das instalações por terceiros é legal. (inf Maringá News)