Please enter banners and links.

As concessionárias TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. e CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA., em face da decisão do egrégio Tribunal Regional do Trabalho, nesta sexta-feira (18/09/2020), que manteve a decisão anterior, informam que convocaram os motoristas para retomarem o trabalho, sendo que, assim, as atividades do transporte coletivo devem ocorrer já no período pós-almoço.